L’Italia vicina al picco. Oltre 2,5 milioni i positivi. Il Governo apre alla revisione del sistema dei colori. L’Oms: “L’ondata Omicron terminerà prima del previsto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “In questa fase con tanti contagi la comunità scientifica ci dice che la persona contagiata deve stare in isolamento. Penso che dobbiamo guardare al domani ma con piedi radicati nell’oggi: siamo in un picco e l’auspicio è che nei prossimi giorni ci sia ulteriore raffreddamento della curva, di cui si è visto già qualche primissimo segnale”. È quanto ha detto a Controcorrente il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Diciamo una verità – ha aggiunto Speranza -: la vita della stragrande maggioranza degli italiani è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane apriremo un confronto con le Regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico sulle loro proposte. Ma siamo in un momento non facile. Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni non corrispondono al passato, ma c’è pressione. Dobbiamo fotografare l’oggi, L’Oms ha detto oggi che siamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) “In questa fase con tanti contagi la comunità scientifica ci dice che la persona contagiata deve stare in isolamento. Penso che dobbiamo guardare al domani ma con piedi radicati nell’oggi: siamo in une l’auspicio è che nei prossimi giorni ci sia ulteriore raffreddamento della curva, di cui si è visto già qualche primissimo segnale”. È quanto ha detto a Controcorrente il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Diciamo una verità – ha aggiunto Speranza -: la vita della stragrande maggioranza degli italiani è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane apriremo un confronto con le Regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico sulle loro proposte. Ma siamo in un momento non facile. Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni non corrispondono al passato, ma c’è pressione. Dobbiamo fotografare l’oggi,ha detto oggi che siamo ...

