La strategia del "gatto morto" di BoJo e la riforma della Bbc (Di lunedì 17 gennaio 2022) Londra. Nel momento più difficile della sua leadership, il premier Boris Johnson ha escogitato l’“operazione carne rossa”, una serie di annunci a effetto per distrarre l’opinione pubblica dalle rivelazioni sul Partygate e fermare la perdita di consenso tra i deputati conservatori. Malgrado le rivelazioni scottanti delle feste a Downing Street, che hanno compromesso il capitale politico del premier nel suo partito dove in molti tramano per liberarsi di lui, Johnson vuole rilanciare la sua leadership. Come avviene spesso nei momenti di crisi, il premier britannico ripone la sua fiducia nella cosiddetta strategia del “gatto morto”, un’espressione da lui coniata in un articolo sul Telegraph. “Immagina che stai perdendo un dibattito – scrisse Johnson nel 2013 – I fatti sono contro di te, e più la gente si concentra sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Londra. Nel momento più difficilesua leadership, il premier Boris Johnson ha escogitato l’“operazione carne rossa”, una serie di annunci a effetto per distrarre l’opinione pubblica dalle rivelazioni sul Partygate e fermare la perdita di consenso tra i deputati conservatori. Malgrado le rivelazioni scottanti delle feste a Downing Street, che hanno compromesso il capitale politico del premier nel suo partito dove in molti tramano per liberarsi di lui, Johnson vuole rilanciare la sua leadership. Come avviene spesso nei momenti di crisi, il premier britannico ripone la sua fiducia nella cosiddettadel “”, un’espressione da lui coniata in un articolo sul Telegraph. “Immagina che stai perdendo un dibattito – scrisse Johnson nel 2013 – I fatti sono contro di te, e più la gente si concentra sulla ...

Advertising

AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - fattoquotidiano : LA PREOCCUPAZIONE DELL'EMA L'ipotesi 'anergia' allarma gli esperti: è un effetto plausibile sul sistema. Marco Cava… - fanpage : 'Nonostante Omicron sia meno letale, si contano centinaia di morti al giorno per Covid, solo in Italia. Solo che pe… - HuffPostItalia : La strategia del 'gatto morto' di BoJo e la riforma della Bbc - angelo_merisi : @elpiga3 ????io la ho sempre chiamata strategia del terrore???????? -

Ultime Notizie dalla rete : strategia del Banco BPM: focus su parole AD. Buy ora, dividendo può salire Il CEO Castagna ha altresì evidenziato che l'implementazione del PNRR, piano nazionale di ripresa e ... Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Banco BPM conferma la sua strategia bullish, con ...

PNRR, 3,7 mld di euro per connessione a 1 Giga Il contributo pubblico coprirà fino al 70% delle spese sostenute mentre una quota non inferiore al 30% rimarrà a carico del beneficiario. Il bando è uno degli interventi della Strategia nazionale per ...

La strategia del fondo Atomo Made in Italy e il posizionamento per il 2022 - FocusRisparmio FocusRisparmio UniCredit sottoscrive minibond sostenibile da 7 milioni di euro emesso da IBG UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 7 milioni di euro emesso da IBG SpA, azienda attiva nel settore del food and beverage che produce e distribuisce nel Mezzogiorno d'Italia, in e ...

Valentino rinnova la struttura aziendale e crea due nuovi ruoli La casa di moda italiana ha diviso le aree business e di controllo in due unità distinte. La posizione di chief operations and logistics officer è ...

Il CEO Castagna ha altresì evidenziato che l'implementazionePNRR, piano nazionale di ripresa e ... Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Banco BPM conferma la suabullish, con ...Il contributo pubblico coprirà fino al 70% delle spese sostenute mentre una quota non inferiore al 30% rimarrà a caricobeneficiario. Il bando è uno degli interventi dellanazionale per ...UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 7 milioni di euro emesso da IBG SpA, azienda attiva nel settore del food and beverage che produce e distribuisce nel Mezzogiorno d'Italia, in e ...La casa di moda italiana ha diviso le aree business e di controllo in due unità distinte. La posizione di chief operations and logistics officer è ...