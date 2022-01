In Francia obbligo vaccinale per atleti stranieri. Niente Roland Garros per Djokovic? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione - come avverrà fra breve per il torneo delle Sei Nazioni di rugby - dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo. Dopo il caso del numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic, espulso dall’Australia, il Governo francese ha precisato che le regole del pass vaccinale, il super green pass francese, si applicheranno, oltre che a dilettanti e sportivi con base in Francia, anche agli stranieri che entrano nel paese per gareggiare. La regola in Francia è stata chiarita dopo le affermazioni della settimana scorsa da parte della ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, che aveva lasciato immaginare l’esistenza di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutti glisportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano inper una competizione - come avverrà fra breve per il torneo delle Sei Nazioni di rugby - dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo. Dopo il caso del numero 1 del tennis mondiale Novak, espulso dall’Australia, il Governo francese ha precisato che le regole del pass, il super green pass francese, si applicheranno, oltre che a dilettanti e sportivi con base in, anche agliche entrano nel paese per gareggiare. La regola inè stata chiarita dopo le affermazioni della settimana scorsa da parte della ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, che aveva lasciato immaginare l’esistenza di ...

TgLa7 : #Francia: obbligo di vaccino per ingresso atleti nel Paese, è necessario per partecipare a tutte le competizioni - AlexBazzaro : Per fare come in Francia (green pass iniziale) e Austria (obbligo, poi posticipato) siamo stati lestissimi, ma non… - capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - infoitsport : Djokovic, a rischio pure il Roland Garros. La Francia introduce l'obbligo di vaccino per gli atleti (anche str - oscarvalle1984 : RT @GeorgeSpalluto: Anche in Francia diventa obbligatorio il Green Pass rafforzato e il Governo fa sapere che l'obbligo sarà esteso anche a… -