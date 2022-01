Guida agli Australian Open (senza Djokovic) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non importa chi vincerà, ma l'edizione l'edizione numero 110 degli Australian Open passerà comunque alla storia. Un torneo, quello che come ogni anno inaugura la stagione degli Slam, al quale non parteciperà il campione in carica e numero uno al mondo Novak Djokovic, la cui vicenda ha caratterizzato le settimane che hanno preceduto l'inizio. Djokovic non ci sarà A poche ore dall'inizio del torneo, la corte Australiana all'unanimità ha respinto il ricorso di Djokovic contro il ritiro del visto e il campione serbo è stato espulso dall'Australia («Sono estremamente deluso dalla sentenza», le sue parole). È stato solo l'ultimo atto di una vicenda durata due settimane, tra il fermo presso la struttura di detenzione per immigrati di Melbourne, i ricorsi degli avvocati, i misteri sul suo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non importa chi vincerà, ma l'edizione l'edizione numero 110 deglipasserà comunque alla storia. Un torneo, quello che come ogni anno inaugura la stagione degli Slam, al quale non parteciperà il campione in carica e numero uno al mondo Novak, la cui vicenda ha caratterizzato le settimane che hanno preceduto l'inizio.non ci sarà A poche ore dall'inizio del torneo, la cortea all'unanimità ha respinto il ricorso dicontro il ritiro del visto e il campione serbo è stato espulso dall'Australia («Sono estremamente deluso dalla sentenza», le sue parole). È stato solo l'ultimo atto di una vicenda durata due settimane, tra il fermo presso la struttura di detenzione per immigrati di Melbourne, i ricorsi degli avvocati, i misteri sul suo ...

