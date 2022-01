Guendalina Tavassi, prima e dopo la chirurgia: com’era e com’è (Di lunedì 17 gennaio 2022) Guendalina Tavassi, prima e dopo la chirurgia plastica: ecco com’era l’ex gieffina e com’è oggi, tutte le foto. Guendalina Tavassi ha conquistato la ribalta partecipando all’undicesima edizione del Grande Fratello. L’avventura nella casa più famosa d’Italia le permette di diventare popolare e spiccare il volo. dopo il Grande Fratello, infatti, Guendalina ha continuato a lavorare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 17 gennaio 2022)laplastica: eccol’ex gieffina eoggi, tutte le foto.ha conquistato la ribalta partecipando all’undicesima edizione del Grande Fratello. L’avventura nella casa più famosa d’Italia le permette di diventare popolare e spiccare il volo.il Grande Fratello, infatti,ha continuato a lavorare L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

evilmariahs1 : @bagnotrash Guendalina Tavassi esiste, lei ha aperto le porte per tutte loro ?? - Waffel44 : Ma Kabir che c'azzecca io boh ma chiamare tipo Karina Cascella o Guendalina Tavassi no? - ilCassandro : La processione con l’estremo addio a Guendalina Tavassi ha camminato affinché quello di Carmen potesse correre.… - MiScoccioTroppo : Guendalina tavassi sei tu ? #gfvip - Penombra_90 : RT @pazzeska6: viviamo in un paese in cui guendalina tavassi e floriana messina verrebbero eliminate al primo televoto -