Gf Vip 6 | Delia Duran | “Alex Belli mi ha confessato che tra lui e Soleil Sorge c’è stata intimità”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 17 gennaio 2022)è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 da solo una settimana, eppure la sua presenza ha già portato parecchio scompiglio all’interno e all’esterno della Casa. Come prevedibile, in particolare ad essere teso è il rapporto tra la modella venezuelana e. Quest’ultima infatti èun’ottima compagna di avventura del marito della, finché quest’ultimo non ha deciso di abbandonare il gioco. Adesso, è sua moglie a portare avanti quella che in tanti hanno definito il continuo della “soap opera”. A far discutere più di tutto nelle ultime ore, è stato il momento in cuihadi aver avuto un’ammissione di colpa da parte di suo marito, prima di entrare nella ...