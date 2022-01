Donna spinta sui binari della metro mentre sta arrivando il treno

(Di martedì 18 gennaio 2022) Momenti di paura in una stazionepolitana di Bruxelles in Belgio. Un uomo ha spinto unaneipochi attimi prima che arrivasse il. Solo la prontezza di riflessi del manovratore alla guida del convoglio ha permesso – con una pronta frenata d’emergenza – di evitare una tragedia e di salvare la vita alla. Tutto questo è successo venerdi alla stazione Rogier, nel centrocapitale belga e una delle più affollate di passaggeri. L’azienda dei trasporti di Bruxelles ha poi riferito che laè illesa sia pure in stato di choc. Lastava aspettando ilvicino al limite del marciapiede quando all’improvviso un uomo l’ha ...

