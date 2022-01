Cina: il calo demografico mette a rischio l’economia futura (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal 1960, i numeri attuali mostrano un calo demografico della popolazione in Cina. Gli esperti pensano che il Dragone abbia già raggiunto il picco della sua crescita demografica. Difatti, dal 2021, si sta assistendo ad un’inversione del trend a causa soprattutto dell’invecchiamento della popolazione cinese. Cina: quali i dati spiegano il calo demografico? Il tasso Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal 1960, i numeri attuali mostrano undella popolazione in. Gli esperti pensano che il Dragone abbia già raggiunto il picco della sua crescita demografica. Difatti, dal 2021, si sta assistendo ad un’inversione del trend a causa soprattutto dell’invecchiamento della popolazione cinese.: quali i dati spiegano il? Il tasso

agenzia_nova : #Cina L'economia rallenta al 4% nell’ultimo trimestre 2021, in calo anche la crescita demografica - giuslillo : @nytimes 1.4 miliardi, tanti sono gli abitanti della Cina, forse non lo saranno più. Per il quinto anno consecutivo… - AleColarizi : RT @chinafiles: Oggi iniziamo con un approfondimento sui dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica della #Cina. Ogni mattina… - Siderweb : #Acciaio: passo indietro della #Cina. Confermate le indiscrezioni: la #produzione del 2021 ha segnato un calo del 3… - DanielaColi2 : Avessimo noi il calo demografico della Cina che ha subito preso provvedimenti per frenarlo -