(Di lunedì 17 gennaio 2022). Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi a, in via D’Annunzio. Unadi anziani è stata travolta da un’: lapurtroppo è deceduta. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale: da una prima ricostruzione pare che la vettura sia salita sul marciapiedi dove lastava camminando, centrandola in pieno. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, ma per lanon c’è stato nulla da fare. Seguono aggiornamenti.

Advertising

Bergamonews : #Bergamo , auto sale sul marciapiede e travolge una coppia: morta la donna - BergamoNews - AmoBergamo : #Bergamo Incidente con ribaltamento a Treviglio, auto sfonda la recinzione di una concessionaria - Giorno_Bergamo : Droga nascosta in auto Arrestato dagli agenti - PrimaBergamo : Incidente con ribaltamento a Treviglio, auto sfonda la recinzione di una concessionaria: Incidente nella notte tra… - AmoBergamo : #Bergamo Intimidazione No Vax: feci sull'auto di una dottoressa e di una farmacista -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo auto

L'Eco di Bergamo

Addirittura, in molti hanno optato per un '- lockdown' per paura di contrarre il virus . Ci ... Nell'ospedale Papa Giovanni XXIII di, ci sono attualmente 162 ricoverati per Coronavirus : ...Incidente nella notte tra sabato e domenica in via, a Treviglio. Duesi sono scontrate e dopo aver abbattuto un'inferriata, una delle due si è ribaltata.La polizia locale sta ricostruendo l’accaduto. La vettura è uscita di strada, travolgendo i due pensionati che camminavano sul marciapiede ...Annuncio vendita Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack nuova a Bergamo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...