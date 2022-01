Australian Open 2022, buona la prima per Giorgi: Potapova battuta in due set (Di lunedì 17 gennaio 2022) Comincia con il piede giusto il percorso di Camila Giorgi agli Australian Open. L’azzurra, infatti, ha la meglio su Anastasia Potapova, nel match valido per il primo turno del primo grande slam dell’anno. 6-4 6-0 il risultato finale, frutto di una partita in cui la marchigiana viene subito messa in difficoltà, riuscendo però a resistere alla prima palla break conquistata dalla russa. Poi, Giorgi entra sempre più nel match, riuscendo a giocare un tennis aggressivo ed efficace. Il doppio fallo al nono game rischia di complicare le cose, con Giorgi che si ritrova a dover annullare altre due palle break, ma mantenendo il turno di servizio con tre punti consecutivi. Nel game successivo, l’azzurra sfrutta a prima occasione per il break che vale il set. ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Comincia con il piede giusto il percorso di Camilaagli. L’azzurra, infatti, ha la meglio su Anastasia, nel match valido per il primo turno del primo grande slam dell’anno. 6-4 6-0 il risultato finale, frutto di una partita in cui la marchigiana viene subito messa in difficoltà, riuscendo però a resistere allapalla break conquistata dalla russa. Poi,entra sempre più nel match, riuscendo a giocare un tennis aggressivo ed efficace. Il doppio fallo al nono game rischia di complicare le cose, conche si ritrova a dover annullare altre due palle break, ma mantenendo il turno di servizio con tre punti consecutivi. Nel game successivo, l’azzurra sfrutta aoccasione per il break che vale il set. ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - sportface2016 : #AusOpen, buona la prima per #Giorgi: #Potapova battuta in due set - squil_3 : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… -