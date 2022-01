Aka7even positivo al Covid prima di Sanremo | «Sto bene | restate in guardia»

(Di lunedì 17 gennaio 2022)A due settimane dall’avvio del Festival di2022 c’è un artista in gara con il. Si tratta del giovanissimo. Il cantante campano, alias Luca Marzano, ha comunicato poco fa sui social di essere risultatoal virus, ma asintomatico per il momento. Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultatoal-19. Fortunatamente sto, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi ein, Vi abbraccio forte! A presto, Aka — Aka 7even (@real) January 17, 2022 “Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato ...

