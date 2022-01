Verissimo, Paolo Bonolis ricorda la nonna: 'Per rimproverarmi mi sputava, era un lama' (Di domenica 16 gennaio 2022) Ospite a Verissimo , ha raccontato episodi della sua infanzia ,parlando dei componenti della sua famiglia nativa. In particolare ha suscitato sorrisi raccontando di come la nonna cercava di fermarlo o ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) Ospite a, ha raccontato episodi della sua infanzia ,parlando dei componenti della sua famiglia nativa. In particolare ha suscitato sorrisi raccontando di come lacercava di fermarlo o ...

Advertising

nightlliuss : RT @EliiiLuc: Paolo Bonolis: “L’amore si vede soprattutto nelle difficoltà, se alle difficoltà dell’altro scappi allora c’è qualcosa che no… - Bianca34874951 : RT @fanpage: #Verissimo, Paolo Bonolis racconta il suo amore per la moglie Sonia Bruganelli - msn_italia : Il messaggio di Licia Colò per Paolo Bonolis - iitslailaa : RT @isorrisidiem: Queste parole di Paolo.?? #Verissimo - fanpage : #Verissimo, Paolo Bonolis racconta il suo amore per la moglie Sonia Bruganelli -