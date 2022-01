Texas, blitz dei militari Usa mette fine al sequestro in sinagoga: ostaggi liberi, sequestratore ucciso (Di domenica 16 gennaio 2022) L’annuncio che fa tirare un sospiro di sollievo arriva dal governatore del Texas, Greg Abbott, dopo 10 ore di angoscia e di trattative. «Tutti gli ostaggi sono liberi e stanno bene», twitta Abbott, ufficializzando la fine dell’incubo nella sinagoga di Dallas-Fort Worth in Texas. Un epilogo arrivato al termine di un imponente blitz, che le forze dell’ordine hanno compiuto dopo ore di trattative condotte dall’Fbi. L’ingresso degli agenti nella sinagoga è stato preceduto probabilmente da un’esplosione controllata, a cui hanno fatto seguito colpi di armi da fuoco. Alla fine dell’operazione, il sequestratore è stato ucciso. Texas, un blitz delle forze dell’ordine ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 gennaio 2022) L’annuncio che fa tirare un sospiro di sollievo arriva dal governatore del, Greg Abbott, dopo 10 ore di angoscia e di trattative. «Tutti glisonoe stanno bene», twitta Abbott, ufficializzando ladell’incubo nelladi Dallas-Fort Worth in. Un epilogo arrivato al termine di un imponente, che le forze dell’ordine hanno compiuto dopo ore di trattative condotte dall’Fbi. L’ingresso degli agenti nellaè stato preceduto probabilmente da un’esplosione controllata, a cui hanno fatto seguito colpi di armi da fuoco. Alladell’operazione, ilè stato, undelle forze dell’ordine ...

Advertising

SecolodItalia1 : Texas, blitz dei militari Usa mette fine al sequestro in sinagoga: ostaggi liberi, sequestratore ucciso… - ArielaPiattelli : RT @shalomroma: Dopo più di dieci ore da incubo, gli ostaggi della sinagoga Beth Israel nella città di Colleyville in Texas sono stati libe… - shalomroma : Dopo più di dieci ore da incubo, gli ostaggi della sinagoga Beth Israel nella città di Colleyville in Texas sono st… - zazoomblog : Texas : ostaggi liberi dopo blitz polizia - infoitinterno : Texas, blitz in sinagoga: salvi gli ostaggi e ucciso il sequestratore. Biden ringrazia -