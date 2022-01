Spa di montagna: all’Astoria di Seefeld sci e benessere fuori pista (Di domenica 16 gennaio 2022) UNA DESTINAZIONE può avere tante anime. Innsbruck non è solo Maria-Theresien-Straße, centralissima, dove la storia prende vita tra porticati gotici e palazzi barocchi e, dove, in questo periodo, tutto si anima tra ben sette mercatini di Natale. Innsbruck non è solo la cittadina investita dall’eco imperiale degli Asburgo, particolarmente forte nella Hofkirche e nel vicino Palazzo Hofburg. Innsbruck è anche il luogo dove la vita urbana si fonde, con armonia, con quella alpina. Succede in pieno centro, da dove in 20 minuti si raggiungono i 2.256 metri, attraverso l’impianto Nordkettenbahnen, progettato da Zaha Hadid, per immergersi nel regno dei camosci e degli stambecchi ai piedi del monte Hafelekar. E avviene nelle oltre 40 località che fanno da corona al capoluogo tirolese. Come Seefeld, a circa 30 minuti, amata sia per il suo comprensorio sciistico (sono 37 i ... Leggi su amica (Di domenica 16 gennaio 2022) UNA DESTINAZIONE può avere tante anime. Innsbruck non è solo Maria-Theresien-Straße, centralissima, dove la storia prende vita tra porticati gotici e palazzi barocchi e, dove, in questo periodo, tutto si anima tra ben sette mercatini di Natale. Innsbruck non è solo la cittadina investita dall’eco imperiale degli Asburgo, particolarmente forte nella Hofkirche e nel vicino Palazzo Hofburg. Innsbruck è anche il luogo dove la vita urbana si fonde, con armonia, con quella alpina. Succede in pieno centro, da dove in 20 minuti si raggiungono i 2.256 metri, attraverso l’impianto Nordkettenbahnen, progettato da Zaha Hadid, per immergersi nel regno dei camosci e degli stambecchi ai piedi del monte Hafelekar. E avviene nelle oltre 40 località che fanno da corona al capoluogo tirolese. Come, a circa 30 minuti, amata sia per il suo comprensorio sciistico (sono 37 i ...

