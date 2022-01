“Sono stati duri…” | Donnarumma | il retroscena sul momento al PSG

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ieri il ritorno in campo dopo giorni complicati. Gigioha spiegato tutto dopo la sfida contro lo Stade Brestois. Gigioè tornato, riprendendosi la porta del Paris Saint Germain ma anche la grande fiducia della piazza parigina. La vittoria di ieri contro lo Stade Brestois porta anche la sua chiara firma in calce, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

petergomezblog : Morandi, Alessandro Benetton: “Avremmo dovuto subito chiedere scusa. Sono stati fatti errori, ora il mio cognome a… - Agenzia_Ansa : Il ministro Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non ci sono stati disastri. Ora serve una semplificazione dei certifi… - Agenzia_Ansa : Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, due tra i più stretti collaboratori di Navalny, sono stati inseriti in una lista di p… - ichoosezayn12 : RT @Ride_per_finta: pensieri sono stati pensati ????? #amici21 #caroligi - AmoPlatone : RT @intuslegens: #Borghi ha dimostrato con ripetuti interventi e interrogazioni che i dati ministeriali sul covid sono stati falsificati. V… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati

Come se non bastasse, molte slitte ed equipaggiamentismarriti per settimane . Dominik Fischnaller e Rieder - Kainzwaldner hanno riavuto le proprie slitte solo prima della gare di Igls . ...Dopo questi incidenti 14 honduregni (dieci adulti e quattro bambini)riportati nel loro Paese per non essersi sottoposti ai previsti controlli migratori, mentre il resto della carovana si ...La costa orientale e il sud degli Stati Uniti nella morsa del gelo. Sono oltre 60 milioni gli americani che stanno subendo pesanti disagi a causa della tempesta invernale che si sta abbattendo su ...Ieri i nuovi casi sono stati 108.304, i morti 223 (Articolo in .... Ieri i contagi erano stati 108.304, i morti 223. Il tasso di positività è sceso al 16,2% contro il 22% di ieri. Intanto si vede l'ef ...