Sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. Entro l'anno quasi tutti avranno incontrato Omicron» (Di domenica 16 gennaio 2022) «La comunicazione dei dati del bollettino deve essere aggiornata»: lo dice ancora una volta il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri anticipando che le regole... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 gennaio 2022) «La comunicazione dei dati del bollettino deve essere aggiornata»: lo dice ancora una volta il sottosegretario alla Salute Pierpaoloanticipando che le regole...

Advertising

infoitsalute : Sileri: “Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. Entro l'anno quasi tutti avranno i… - PaoloCaminiti1 : Sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. Entro l'anno quasi tutti avranno i… - infoitsalute : Sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. Entro l'anno quasi tutti avra - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. #entro l'anno quasi tutti avranno incont… - pointofnews : #sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. #entro l'anno quasi tutti avranno… -