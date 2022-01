Scivola su un pendio innevato sui monti Sibillini | muore un escursionista di 63 anni

(Di domenica 16 gennaio 2022) MONTEFORTINO - Tragedia in montagna nel pomeriggio di oggi a Montefortino. E' stato recuperato il corpo di un uomo di 63, residente nell'entroterra fermano, che èto lungo il versante est ...

Cronache Maceratesi

MONTEFORTINO - Tragedia in montagna nel pomeriggio di oggi a Montefortino. E' stato recuperato il corpo di un uomo di 63 anni, residente nell'entroterra fermano, che è scivolato lungo il versante est del monte Amandola, sopra al rifugio Città di Amandola, precipitando per cento metri sul pendio innevato.