Milan-Spezia, Pioli: “Non compreremo tanto per compare. Possiamo restare così” (Di domenica 16 gennaio 2022) “La nostra strategia non è cambiare tanto per cambiare, ma cambiare per avere giocatori che migliorino la rosa in termini di qualità, presenza e spessore. Non vogliamo prenderne uno tanto per dire che abbiamo comprato un giocatore. Kalulu-Gabbia stanno dimostrando che sono giocatori pronti anche per partite importanti. Se capiterà l’occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo così. Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia del match casalingo contro lo Spezia. Ma il tecnico è concentrato sulla partita di domani: “Noi dobbiamo rispondere sul campo, continuare a giocare il nostro calcio e credere nelle nostre qualità. Dobbiamo pensare a domani, che è la partita più ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) “La nostra strategia non è cambiareper cambiare, ma cambiare per avere giocatori che migliorino la rosa in termini di qualità, presenza e spessore. Non vogliamo prenderne unoper dire che abbiamo comprato un giocatore. Kalulu-Gabbia stanno dimostrando che sono giocatori pronti anche per partite importanti. Se capiterà l’occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo. Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Stefanoalla vigilia del match casalingo contro lo. Ma il tecnico è concentrato sulla partita di domani: “Noi dobbiamo rispondere sul campo, continuare a giocare il nostro calcio e credere nelle nostre qualità. Dobbiamo pensare a domani, che è la partita più ...

Advertising

PietroMazzara : Verso #Milan Spezia: Zlatan #Ibrahimovic ha svolto interamente la seduta con i compagni ed è candidato a una maglia da titolare - acmilan : Official Statement: Tickets for #MilanSpezia and #MilanJuve ?? - AntoVitiello : La #CurvaSud del #Milan e Aimc comunicano che non entreranno allo stadio in occasione delle due partite a #SanSiro… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanSpezia, @Ibra_official vuole superare un record di CR7 | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMil… - CalcioNews24 : #Milan, parla #Pioli alla vigilia del match con lo #Spezia ??? -