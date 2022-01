Iervolino, esordio amaro. Stretta di mano con De Luca (Di domenica 16 gennaio 2022) di Marco De Martino “Danilo Iervolino, Danilo Iervolino”: il coro che accompagnato i minuti finali di Salernitana-Lazio è stato il momento più significativo della serata, almeno dal punto di vista granata. Al di là della sconfitta con la Lazio, la prima giornata all’Arechi da presidente della Salernitana in carica è stata carica di emozioni per l’imprenditore di Palma Campania, che ha raggiunto l’impianto di via Allende circa un’ora prima del fischio iniziale accompagnato da sua moglie Chiara Giugliano e dal figlio. In tribuna uno striscione, a firma del Centro Coordinamento, che recitava: “Benvenuto a Salerno presidente Iervolino”. Accomodatosi in tribuna autorità, è stato accolto dall’avvocato Fimmanò, suo legale di fiducia rigorosamente vestito con un completo granata. Uno sguardo alla curva sud desolatamente semi vuota e il ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 gennaio 2022) di Marco De Martino “Danilo, Danilo”: il coro che accompagnato i minuti finali di Salernitana-Lazio è stato il momento più significativo della serata, almeno dal punto di vista granata. Al di là della sconfitta con la Lazio, la prima giornata all’Arechi da presidente della Salernitana in carica è stata carica di emozioni per l’imprenditore di Palma Campania, che ha raggiunto l’impianto di via Allende circa un’ora prima del fischio iniziale accompagnato da sua moglie Chiara Giugliano e dal figlio. In tribuna uno striscione, a firma del Centro Coordinamento, che recitava: “Benvenuto a Salerno presidente”. Accomodatosi in tribuna autorità, è stato accolto dall’avvocato Fimmanò, suo legale di fiducia rigorosamente vestito con un completo granata. Uno sguardo alla curva sud desolatamente semi vuota e il ...

