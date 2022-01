GF Vip 6: l’amore secondo Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo (Di domenica 16 gennaio 2022) All’interno della Casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo in un momento di spensieratezza si sono trovate a commentare la relazione sentimentale tra Delia Duran e suo marito Alex Belli. Nel corso del dibattito le due coinquiline hanno espresso il loro pensiero sul tema amore e sul tema perdono. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, Soleil Sorge ripensa ai bei momento vissuti con Alex Belli nella Casa di Cinecittà Soleil Sorge in questi giorni si è trovata a riflettere sul rapporto che lega lei e Alex, e quello che lega quest’ultimo a Delia Dura. L’attore nella casa, nei mesi scorsi, si era lasciato trasportare dalle emozioni con l’influencer italo-americana, nonostante fuori fosse sentimentalmente impegnato con la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 gennaio 2022) All’interno della Casa più spiata d’Italia,in un momento di spensieratezza si sono trovate a commentare la relazione sentimentale tra Delia Duran e suo marito Alex Belli. Nel corso del dibattito le due coinquiline hanno espresso il loro pensiero sul tema amore e sul tema perdono. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,ripensa ai bei momento vissuti con Alex Belli nella Casa di Cinecittàin questi giorni si è trovata a riflettere sul rapporto che lega lei e Alex, e quello che lega quest’ultimo a Delia Dura. L’attore nella casa, nei mesi scorsi, si era lasciato trasportare dalle emozioni con l’influencer italo-americana, nonostante fuori fosse sentimentalmente impegnato con la ...

Advertising

serenitybxxch : ??#GFVip, Soleil Sorge crolla su Alex Belli e Kabir Bedi la conforta: 'L'amore vince' - PausaCaff3 : GF Vip, Giacomo Urtis l’amore per un famoso cantante - PausaCaff3 : “Al GF Vip per fare l’amore con Miriana Trevisan” La confessione di Biagio D’Anelli - infoitcultura : Signorini punge Delia e Alex: 'Avete fatto l'amore dopo il GF Vip?'/ Confessione hot! - infoitcultura : GF Vip, Giacomo Urtis: l'amore per un famoso cantante -