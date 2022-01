Di Biagio e i ricordi all’Inter: «Quel pugno di Montero…» (Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex centrocampista dell’Inter è tornato su un episodio che lo vide protagonista in campo assieme al bianconero Montero Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Radio Deejay della Supercoppa e sull’episodio con Montero ai tempi della sfida contro la Juventus. Le sue parole: SUPERCOPPA – «Ho visto una grandissima Inter, poteva stare tranquillamente 2-0 dopo 30?. La Juve in questo momento sta difendendo e basta, Allegri sta trovando problematiche nell’attaccare. Conta solo il risultato ma ha tenuto botta per 120?, ma Allegri ha delle difficoltà evidenti». CAZZOTTO MONTERO – «Dovrebbe essere un esempio per i ragazzi. Non sono caduto a terra, oggi cadono dopo una spintarella. Braschi a 5 metri non ha fatto nulla, poi però ha preso 3 giornate con la prova TV». SOMIGLIANZE IN QUESTA INTER – «Nessuno. Brozo è diverso, è un giocatore totale e diverso da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex centrocampista dell’Inter è tornato su un episodio che lo vide protagonista in campo assieme al bianconero Montero Luigi Di, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Radio Deejay della Supercoppa e sull’episodio con Montero ai tempi della sfida contro la Juventus. Le sue parole: SUPERCOPPA – «Ho visto una grandissima Inter, poteva stare tranquillamente 2-0 dopo 30?. La Juve in questo momento sta difendendo e basta, Allegri sta trovando problematiche nell’attaccare. Conta solo il risultato ma ha tenuto botta per 120?, ma Allegri ha delle difficoltà evidenti». CAZZOTTO MONTERO – «Dovrebbe essere un esempio per i ragazzi. Non sono caduto a terra, oggi cadono dopo una spintarella. Braschi a 5 metri non ha fatto nulla, poi però ha preso 3 giornate con la prova TV». SOMIGLIANZE IN QUESTA INTER – «Nessuno. Brozo è diverso, è un giocatore totale e diverso da ...

