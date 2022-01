Coppa del mondo di sci | Sofia Goggia dopo la caduta in gara | “Sono tutta intera ma mi sento a pezzi”

(Di domenica 16 gennaio 2022) “ma miparecchio a, è un ossimoro ma è andata bene. Ho male un po’ ovunque ma vedremo di giorno in giorno”. L’azzurracommenta così la bruttain, mentre era al comando della discesa di Altenmarkt, delladela Zauchensee (Austria). L’atleta si è rialzata subitoil duro colpo, senza subire alcun danno. Ha così lasciato strada libera al trentaquattresimo successo in carriera della svizzera Lara Gut-Behrami, che ha vinto in 1’45?78. Dietro di lei, sul podio, la tedesca Kira Weidle (1’45?88) e l’austriaca Ramona Siebenhofer (1’46?22) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

