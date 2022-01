Un amaro con Lau Fortino tra viella, lirica una song pop (Di sabato 15 gennaio 2022) di Olga Chieffi L’abbiamo applaudita quale viella e voce, prima del gruppo medievale del Liceo Musicale Alfano I poi, delle Trotulae, partecipare a diversi progetti musicali, quindi, nella rassegna “I Mercoledì della lirica” in cui il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno, ha messo in vetrina la sua accorsata scuola di canto, calandosi nei panni del paggio Oscar, del Ballo in maschera verdiano, il doppio di Riccardo, il simbolo della frivolezza, quale scintillante soprano di coloratura, ieri, invece, abbiamo ritrovato Laura “Lau” Fortino, in qualità di cantautrice, al centro delle attività del Social Recording Studio, in un progetto dell’associazione di promozione sociale Musikattiva, col suo singolo, in video online su tutte le piattaforme Digital Store, YouTube e sui canali social, “amaro del capo”. Lau ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) di Olga Chieffi L’abbiamo applaudita qualee voce, prima del gruppo medievale del Liceo Musicale Alfano I poi, delle Trotulae, partecipare a diversi progetti musicali, quindi, nella rassegna “I Mercoledì della” in cui il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno, ha messo in vetrina la sua accorsata scuola di canto, calandosi nei panni del paggio Oscar, del Ballo in maschera verdiano, il doppio di Riccardo, il simbolo della frivolezza, quale scintillante soprano di coloratura, ieri, invece, abbiamo ritrovato Laura “Lau”, in qualità di cantautrice, al centro delle attività del Social Recording Studio, in un progetto dell’associazione di promozione sociale Musikattiva, col suo singolo, in video online su tutte le piattaforme Digital Store, YouTube e sui canali social, “del capo”. Lau ...

Un amaro con Lau Fortino tra viella, lirica una song pop Cronache Salerno Terni, truffa dell'assicurazione: stipula la polizza dell'auto ma la compagnia è inesistente: 3 persone denunciate Versa regolarmente i soldi dovuti sul conto indicato dal sito. Purtroppo, più avanti arriva l'amara sorpresa: la compagnia con la quale aveva stipulato la polizza era inesistente. A quel punto la giov ...

