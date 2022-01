Ultim’ora Bologna, due calciatori tornano negativi: ci saranno contro il Napoli (Di sabato 15 gennaio 2022) L’emergenza Covid-19 che sta colpendo la Serie A non accenna a fermarsi, con calciatori positivi che sbilanciano le formazione e di conseguenza le partite del campionato. Tra le formazioni più colpite nelle ultime settimane c’è il Bologna, prossimo avversario del Napoli nel match di lunedì sera allo stadio Dall’Ara. Ebbene proprio in questi minuti sono arrivate buone notizie per Mihajlovic: due calciatori sono tornati negativi. FOTO: Getty – Mihajlovic Bologna Si tratta dei centrocampisti Gary Medel ed Emmanuel Vignato. Entrambi i calciatori saranno così a disposizione per sfida contro il Napoli. Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) L’emergenza Covid-19 che sta colpendo la Serie A non accenna a fermarsi, conpositivi che sbilanciano le formazione e di conseguenza le partite del campionato. Tra le formazioni più colpite nelle ultime settimane c’è il, prossimo avversario delnel match di lunedì sera allo stadio Dall’Ara. Ebbene proprio in questi minuti sono arrivate buone notizie per Mihajlovic: duesono tornati. FOTO: Getty – MihajlovicSi tratta dei centrocampisti Gary Medel ed Emmanuel Vignato. Entrambi icosì a disposizione per sfidail

