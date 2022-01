Tonga | esplode vulcano sottomarino | le immagini dal satellite catturano l' attimo | la cenere raggiunge 20 km d' altezza

(Di sabato 15 gennaio 2022) E' allarme tsunami in un'ampia area del Pacifico a seguito dell'eruzione delHunga--Hunga-Ha'apai, vicino al regno di. I media nel regno polinesiano del Pacifico meridionale, costituito da più di 170 isole, la maggior parte delle quali disabitate, hanno riferito di onde anomale che hanno raggiunto la costa allagando le strutture, di una pioggia die di un black-out telefonico. Successivamente l'allarme tsunami è scattato alle Samoa, nelle Fiji e in Nuova Zelanda: alla popolazione è stato chiesto di tenersi a distanza dalle aree costiere a causa del rischio di correnti anomale e imprevedibili maree. "Chi si trova sulla costa deve uscire dall'acqua, lasciare la spiaggia e la zona costiera e tenersi a distanza da porti, fiumi, estuari", ha chiesto la ...

Una prima esplosione era stata riportata ieri, quando onde anomale fino a 30 centimetri erano state segnalate dal servizio Meteo di Tonga. Il vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai è eruttato per la ...