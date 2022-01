Susanna Galeazzi chi è: compagno Mattia Mirabella, figli, papà Giampiero Galeazzi, vita privata, età, peso, altezza e carriera della ... (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal matrimonio tra Giampiero Galeazzi e Laura, sono nati due figli, anch'essi giornalisti: Susanna, conduttrice del TG5, e Gianluca, giornalista nella redazione del TG LA7 . Giampiero era ... Leggi su blitzquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal matrimonio trae Laura, sono nati due, anch'essi giornalisti:, conduttrice del TG5, e Gianluca, giornalista nella redazione del TG LA7 .era ...

Advertising

zazoomblog : Mattia Mirabella compagno Susanna Galeazzi: fa un lavoro molto particolare - #Mattia #Mirabella #compagno #Susanna - RiccardoDeCol1 : RT @KatyPerryNewsIT: Servizio del TG5 dedicato a Katy Perry in occasione del suo nuovo singolo #WhenImGone! ???? Servizio di: Susanna Galeaz… - giulycat3 : RT @KatyPerryNewsIT: Servizio del TG5 dedicato a Katy Perry in occasione del suo nuovo singolo #WhenImGone! ???? Servizio di: Susanna Galeaz… - LetoAndry : RT @KatyPerryNewsIT: Servizio del TG5 dedicato a Katy Perry in occasione del suo nuovo singolo #WhenImGone! ???? Servizio di: Susanna Galeaz… -