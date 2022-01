Squalificato per colpa del cellulare: la storia del 14enne che stava per battere il vicecampione del mondo (Di sabato 15 gennaio 2022) stava per vivere il sogno, ma lo squillare del cellulare è costato caro a Lorenzo Candian, piccolo genio degli scacchi di soli 14 anni. Il giovane, originario di Onè di Fonte, si trovava insieme al padre a Cattolica, per un torneo di scacchi tenutosi Lunedì 3 Gennaio. Lorenzo stava vivendo il sogno di ogni scacchista: una partita contro l’ex vicecampione del mondo, il gran maestro Nigel Short. E stava anche vincendo. Lorenzo stava vincendo contro l’inglese vicepresidente della Fide (Federazione Internazionale Degli Scacchi) con un punteggio di 1.966, contro i 2.633 di Short. Matteo, il padre del giovane genio degli scacchi, è stato intervistato da ‘Il Corriere Della Sera’: LEGGI ANCHE => Arriva lo switch off, di cosa si tratta? Ecco chi dovrà ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 gennaio 2022)per vivere il sogno, ma lo squillare delè costato caro a Lorenzo Candian, piccolo genio degli scacchi di soli 14 anni. Il giovane, originario di Onè di Fonte, si trovava insieme al padre a Cattolica, per un torneo di scacchi tenutosi Lunedì 3 Gennaio. Lorenzovivendo il sogno di ogni scacchista: una partita contro l’exdel, il gran maestro Nigel Short. Eanche vincendo. Lorenzovincendo contro l’inglese vicepresidente della Fide (Federazione Internazionale Degli Scacchi) con un punteggio di 1.966, contro i 2.633 di Short. Matteo, il padre del giovane genio degli scacchi, è stato intervistato da ‘Il Corriere Della Sera’: LEGGI ANCHE => Arriva lo switch off, di cosa si tratta? Ecco chi dovrà ...

