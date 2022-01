Sci, nella discesa di Wengen vince Kriechmayr, terzo Paris (Di sabato 15 gennaio 2022) Il campione della Val d’Ultimo è terzo (podio numero 41 in carriera), grazie ad una parte finale di alto livello, nella quale è riuscito a rimediare a qualche errore compiuto nella parte alta. Leggi su itasportpress (Di sabato 15 gennaio 2022) Il campione della Val d’Ultimo è(podio numero 41 in carriera), grazie ad una parte finale di alto livello,quale è riuscito a rimediare a qualche errore compiutoparte alta.

