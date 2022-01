Sampdoria-Torino | l’ex Praet inguaia D’Aversa | Juric vince in rimonta

(Di sabato 15 gennaio 2022) È andata in archivio la prima partita di questo weekend di Serie A. Al Luigi Ferraris di Genova, i padroni di casa delladi Robertohanno ospitato ildi Ivanin una sfida molto interessante. Dopo novantacinque minuti di gioco sono i piemontesi a festeggiare la conquista dei tre punti sul campo dei liguri: la formazione granata ha ribaltato l’iniziale svantaggio (gol di Caputo) grazie al duo Singo-. Con questo successo gli ospiti si portano a meno uno dal sesto posto attualmente detenuto dalla Roma, mentre la doria resta al palo del quindicesimo posto e potrebbe essere risucchiata nella lotta retrocessione. Ecco cosa è successo in: ecco cosa è successo nella ...

Commenta per primo1 - 2 (primo tempo 1 - 1). Marcatori: 18' p.t. Caputo (S), 27' p.t. Singo (T), 22' s.t. Praet (T). Assist: 18' p.t. Gabbiadini (S), 27' p.t. Vojvoda (T), 22' s.t. Lukic (T). ...16.55 Anticipo Serie A,1 - 2 Ilvince a Marassi e continua a risalire,al terzo ko di fila Imbucata di Gagliardini per Caputo dopo un errore granata in uscita, la Samp è avanti al 18'. Ma ...Seconda vittoria consecutiva per il Torino che batte in rimonta la Sampdoria e vede la zona Europa. A Marassi, nel primo anticipo della 22ª giornata, apre le danze Caputo ma Singo e Praet ribaltano il ...