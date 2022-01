Quattro ostaggi in una sinagoga in Texas, all’interno c’è un uomo armato: è il fratello di lady Al Qaeda (Di sabato 15 gennaio 2022) Negoziatori dell’Fbi e Swat sul posto, non ci sono feriti. La donna sta scontando una pena detentiva di 86 anni. Quando fu arrestata aveva con sé documenti su come produrre armi chimiche Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) Negoziatori dell’Fbi e Swat sul posto, non ci sono feriti. La donna sta scontando una pena detentiva di 86 anni. Quando fu arrestata aveva con sé documenti su come produrre armi chimiche

