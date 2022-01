Quale accusa dovrà fronteggiare Djokovic nel giudizio di domani: «È un talismano dei No vax» (Di sabato 15 gennaio 2022) Novak Djokovic è diventato un talismano del sentimento No vax. Per questo la sua presenza sul territorio australiano potrebbe causare disordini. Questa è la motivazione con cui il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha comminato la seconda cancellazione del visto del numero uno al mondo. E questa è l’accusa che i suoi legali dovranno ribaltare nel giudizio in programma domenica. Il quotidiano The Age oggi illustra la questione giuridica attorno alla vicenda di Djokovic, senza nascondersi che quella del governo è una strategia legale “ad alto rischio”. Perché Hawke ha cambiato la motivazione della cancellazione del visto, accettando così di fatto i motivi presentati dal team legale del campione per non vaccinarsi. Ma ha rilanciato con un’accusa forse peggiore, visto che adesso lo ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Novakè diventato undel sentimento No vax. Per questo la sua presenza sul territorio australiano potrebbe causare disordini. Questa è la motivazione con cui il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha comminato la seconda cancellazione del visto del numero uno al mondo. E questa è l’che i suoi legali dovranno ribaltare nelin programma domenica. Il quotidiano The Age oggi illustra la questione giuridica attorno alla vicenda di, senza nascondersi che quella del governo è una strategia legale “ad alto rischio”. Perché Hawke ha cambiato la motivazione della cancellazione del visto, accettando così di fatto i motivi presentati dal team legale del campione per non vaccinarsi. Ma ha rilanciato con un’forse peggiore, visto che adesso lo ...

