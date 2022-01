Il nemico del Papa Viganò incita i no - vax e indica la 'cura' contro il Covid: 'La fede ci salva, non un siero sperimenta (Di sabato 15 gennaio 2022) Il nemico di Papa Bergoglio è anche un convinto negazionista e amico dei no - vax Voi medici e paramedici non rimanete in silenzio. Voi magistrati e forze dell'ordine non rendetevi complici di questi ... Leggi su globalist (Di sabato 15 gennaio 2022) IldiBergoglio è anche un convinto negazionista e amico dei no - vax Voi medici e paramedici non rimanete in silenzio. Voi magistrati e forze dell'ordine non rendetevi complici di questi ...

Advertising

ziale79 : @DiegoFusaro E meno male che il nemico da abbattere dovrebbe essere il pass. Per non parlare del fatto che con la s… - Cosimo1119 : @matteosalvinimi A Salvì stai pensando al caro bollette che da anni sta affliggendo il popolo Italiano. Pensa quell… - Paolaromagnoli4 : RT @Filippo79167228: Se guarderete Delia come il nemico di Soleil, teatrino vivente e non andate oltre secondo me vi perdete il mondo che h… - Filippo79167228 : Se guarderete Delia come il nemico di Soleil, teatrino vivente e non andate oltre secondo me vi perdete il mondo ch… - lucrezia_ilaria : RT @GiorgioTB: @massiacerbo Sembra quasi che si stia applicando il diritto penale del nemico. Uno dei più grandi abomini della dottrina giu… -