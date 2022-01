Giulia De Lellis a tinte h0t | in Senza veli per il suo compleanno

Giulia De Lellis a tinte h0t: in topless per il suo compleanno (Di sabato 15 gennaio 2022) Giulia De Lellis in Senza veli Oggi Giulia De Lellis festeggia il suo 26esimo compleanno. A differenza di altre volte, però, dovrà trascorrere questa speciale giornata in isolamento, poiché di recente è risultata positiva al Covid. Nonostante tutto, però, per l’influencer ha deciso di non perdersi d’animo. Ha mostrato per esempio di aver fatto delle videochiamate L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 gennaio 2022)DeinOggiDefesteggia il suo 26esimo. A differenza di altre volte, però, dovrà trascorrere questa speciale giornata in isolamento, poiché di recente è risultata positiva al Covid. Nonostante tutto, però, per l’influencer ha deciso di non perdersi d’animo. Ha mostrato per esempio di aver fatto delle videochiamate L'articolo proviene da Novella 2000.

Sport_Fair : #Iannone, la squalifica per doping E le storie d'amore con Giulia De Lellis e #Belen - tempoweb : Belen e Giulia De Lellis, i segreti di Andrea Iannone sulle ex #belenrodriguez #giuliadelellis #andreaiannone… - Novella_2000 : Andrea Iannone torna a parlare delle sue ex Giulia e Belen e rivela in che rapporti è oggi con entrambe - Methamorphose30 : RT @nickginetti: Desidero qualcuno che parli di me con gli stessi occhi d'amore di come parla Andrea Iannone di Belen Rodriguez e Giulia De… - nickginetti : Desidero qualcuno che parli di me con gli stessi occhi d'amore di come parla Andrea Iannone di Belen Rodriguez e Gi… -