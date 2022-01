GF Vip, Delia Duran entra nella Casa: reazione di Soleil, Carmen Russo eliminata (Di sabato 15 gennaio 2022) “Questa è una serata epocale“. E non ha sbagliato Alfonso Signorini nel dare un’anticipazione di quella che sarebbe stata la 34esima puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore, alle ore 21:44 ha fatto il suo ingresso negli studi del programma per annunciare una diretta senza precedenti. In molti aspettavano l’ingresso di Delia Duran in veste … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 15 gennaio 2022) “Questa è una serata epocale“. E non ha sbagliato Alfonso Signorini nel dare un’anticipazione di quella che sarebbe stata la 34esima puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore, alle ore 21:44 ha fatto il suo ingresso negli studi del programma per annunciare una diretta senza precedenti. In molti aspettavano l’ingresso diin veste … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : GF Vip Delia Duran non risparmia critiche a Soleil e Alex: “Sei tu che hai iniziato questo teatrino insieme a lui”… - _fr4ncesc0 : Delia è la tua VIP preferita? #gfvip - zazoomblog : GF Vip Soleil in crisi dopo lingresso di Delia. Kabir incalza: Devi ammettere la verità - #Soleil #crisi… - infoitcultura : Gf Vip, Delia Duran entra nella Casa (e litiga subito con Soleil Sorge) - PausaCaff3 : “So tutto, Alex me l’ha detto” Delia Duran entra al GF Vip come un uragano ed è rissa -