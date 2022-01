Fabrizio Corona coinvolto in un incidente nel Modenese: illeso (Di sabato 15 gennaio 2022) Fabrizio Corona coinvolto in un incidente: l’ex fotografo dei vip è rimasto illeso e anche le persone a bordo della sua auto e il conducente dell’altro mezzo Fabrizio Corona è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Modenese. É accaduto lungo l’autostrada del Sole, venerdì pomeriggio, all’altezza di Castelfranco Emilia. Come riporta il Resto del Carlino, l’ex re dei paparazzi non ha riportato ferite. Anche gli altri passeggeri e il conducente dell’altro mezzo sono rimasti illesi. La dinamica dell’incidente Fabrizio Corona, che non era alla guida dell’auto ma che viaggiava insieme ad altre persone, era in viaggio verso Milano. Ad un certo punto l’auto su cui ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022)in un: l’ex fotografo dei vip è rimastoe anche le persone a bordo della sua auto e il conducente dell’altro mezzoè rimastoin unstradale nel. É accaduto lungo l’autostrada del Sole, venerdì pomeriggio, all’altezza di Castelfranco Emilia. Come riporta il Resto del Carlino, l’ex re dei paparazzi non ha riportato ferite. Anche gli altri passeggeri e il conducente dell’altro mezzo sono rimasti illesi. La dinamica dell’, che non era alla guida dell’auto ma che viaggiava insieme ad altre persone, era in viaggio verso Milano. Ad un certo punto l’auto su cui ...

