Eruzione a Tonga | le onde raggiungono le isole Fiji

Agenzia_Ansa : Tonga, l'eruzione del vulcano Hunga ripresa da un satellite #ANSA - Agenzia_Ansa : Eruzione di un vulcano sottomarino, allarme tsunami da Tonga alle Fiji #ANSA - andreabettini : L'eruzione vicino a Tonga vista dal satellite. Impressionante - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#TONGA ???? I filmati condivisi sui social mostrano l'acqua invadere le strade della capitale Nuku'alofa in seguito all'e… - Bears4Days : RT @lucecca99: La potentissima eruzione del vulcano sottomarino a Tonga vista dal satellite. L'eruzione è durata otto minuti. Allarme tsuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Tonga

Dopo l'del vulcano sottomarino Hunga- Hunga Ha'apai l'allarme tsunami e' stato diffuso nell'isola die alle isole Fiji. Queste ultime sono state raggiunte dalle prime onde che stanno ...I pennacchi di gas, fumo e cenere che si riversano dal vulcano hanno raggiunto i 20 km nel cielo, ha affermato il Servizio geologico di. L', l'ultima di una serie, è durata otto minuti ...Un gruppo di turisti si è accampato nei pressi del cratere per vedere un po' più da vicino l'eruzione anche notturna. Lwe isole Tonga in emergenza per un vulcano sottomarino ...Dopo l'eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai l'allarme tsunami e' stato diffuso nell'isola di Tonga e alle isole Fiji. Queste ultime sono state raggiunte dalle prime onde che ...