Diffidati Salernitana-Lazio | biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

(Di sabato 15 gennaio 2022) Idellaprima del match contro la: iinsono tre e si tratta di titolari assoluti: Danilo Cataldi, Luis Alberto e Adam Marusic, pedine chiave per Sarri che probabilmente potrebbe anche pensare di farli riposare contro l’ultima in classifica per averli a disposizione contro i bergamaschi. Dunque questi tre giocatori dovranno stare attenti a un cartellino giallo o verrannoti. SportFace.

Sportface.it

(3 - 5 - 2): 72 Belec; 33 Delli Carri, 5 Veseli, 19 Ranieri; 24 Kechrida, 22 Obi, 14 Di ...: Bonazzoli e Ranieri. Indisponibili: Strandberg, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Simy, ...Nell'ultima giornata, l'Hellas è caduto in casa per 1 - 2 contro la, mentre il ... Squalificati edella partita del Mapei Stadium Per questo Sassuolo - Hellas Verona, Dionisi si ...I biancocelesti di scena all'Arechi dopo il ko di San Siro: di fronte una Salernitana in cerca di conferme dopo il blitz vincente di Verona.Claudio Lotito – come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – non sarà all’Arechi da ex: «Non torno a Salerno dove mi hanno voltato le spalle dopo tutto quello che ...