Con la blockchain nasce la “visita medica sospesa” (Di sabato 15 gennaio 2022) In Italia, ogni anno quattro milioni di persone, almeno secondo quanto afferma un’indagine condotta da mUp Research per Facile.it, rinunciano alle cure mediche per motivi economici. A causa della pandemia, inoltre, negli ultimi due anni più di trenta milioni di pazienti – praticamente la metà della popolazione italiana – si sono visti rimandare, se non addirittura annullare, visite, esami o interventi sanitari che avevano in programma. Per questa ragione, cinque ragazzi pugliesi di poco più di trent’anni hanno lanciato Ethicare. Una piattaforma, basata su tecnologia blockchain, grazie alla quale tutti coloro che vorrebbero rivolgersi a strutture sanitarie private – ma che non riescono a coprire il costo della prestazione – possono mettersi in contatto diretto con un donatore. Ricevendo il finanziamento e andando così a tagliare drasticamente i tempi d’attesa per la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) In Italia, ogni anno quattro milioni di persone, almeno secondo quanto afferma un’indagine condotta da mUp Research per Facile.it, rinunciano alle cure mediche per motivi economici. A causa della pandemia, inoltre, negli ultimi due anni più di trenta milioni di pazienti – praticamente la metà della popolazione italiana – si sono visti rimandare, se non addirittura annullare, visite, esami o interventi sanitari che avevano in programma. Per questa ragione, cinque ragazzi pugliesi di poco più di trent’anni hanno lanciato Ethicare. Una piattaforma, basata su tecnologia, grazie alla quale tutti coloro che vorrebbero rivolgersi a strutture sanitarie private – ma che non riescono a coprire il costo della prestazione – possono mettersi in contatto diretto con un donatore. Ricevendo il finanziamento e andando così a tagliare drasticamente i tempi d’attesa per la ...

La pandemia moltiplica i tempi d'attesa per esami e prestazioni sanitarie. Lorusso (Ceo di Ethicare): "Con la nostra piattaforma si può chiedere una donazione per pagarsi una visita più rapida in una ...

