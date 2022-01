Calciomercato Juve, la mossa di Cherubini per Scamacca (Di sabato 15 gennaio 2022) Calciomercato Juve, Federico Cherubini al lavoro per portare l’attaccante a Torino. Ecco il piano per Scamacca C’è sempre la ricerca di un centravanti nei piani di mercato della Juve. I bianconeri vogliono rinforzare a tutti i costi un reparto che fin qui non ha reso come ci si aspettava e tra gli obiettivi nella lista c’è sempre Gianluca Scamacca. Come riportato da Tuttosport, a breve sarebbe in programma un incontro con il Sassuolo per parlare di un possibile trasferimento in estate. Il piano di Cherubini è quello di strappare ora un accordo per evitare di essere beffato poi dalla concorrenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022), Federicoal lavoro per portare l’attaccante a Torino. Ecco il piano perC’è sempre la ricerca di un centravanti nei piani di mercato della. I bianconeri vogliono rinforzare a tutti i costi un reparto che fin qui non ha reso come ci si aspettava e tra gli obiettivi nella lista c’è sempre Gianluca. Come riportato da Tuttosport, a breve sarebbe in programma un incontro con il Sassuolo per parlare di un possibile trasferimento in estate. Il piano diè quello di strappare ora un accordo per evitare di essere beffato poi dalla concorrenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - Gazzetta_it : Joya contesa: lui aspetta la mossa #Juve, ma l’Inter ha il piano per convincerlo - Gazzetta_it : Galeone: 'Juve da rifare. Dybala e Chiesa possono anche partire' #calciomercato - Alessandro9972 : RT @B3ppe_malox: La juve dovrà vendere un altro pezzo da 90 in questa sessione estiva per rientrare...? sul mercato tra #deligt #chiesa e #… - B3ppe_malox : La juve dovrà vendere un altro pezzo da 90 in questa sessione estiva per rientrare...? sul mercato tra #deligt… -