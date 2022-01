Andrea Iannone svela un retroscena su Belen: "Stava con me, ma..." (Di sabato 15 gennaio 2022) Andrea Iannone sarà protagonista nel salotto di "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin. Nella nuova puntata del programma, in onda nel pomeriggio di sabato 15 gennaio, il motociclista racconterà delle sue relazioni passate, in particolare con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. In che rapporti sono oggi Andrea Iannone e le sue ex? Durante l'intervista, ha svelato che i rapporti con l'ex tronista di "Uomini e Donne" sono buonissimi, al contrario di ciò che era circolato qualche mese fa. Iannone non si era risparmiato nel criticare Giulia lo scorso settembre, tutt'altro. E in effetti sembrava che tra loro ci fosse ancora qualche incomprensione. Ma ora il motociclista, sospeso per quattro anni a causa di doping, ha rilasciato un'intervista in cui ha ammesso che la De ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022)sarà protagonista nel salotto di "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin. Nella nuova puntata del programma, in onda nel pomeriggio di sabato 15 gennaio, il motociclista racconterà delle sue relazioni passate, in particolare conRodriguez e Giulia De Lellis. In che rapporti sono oggie le sue ex? Durante l'intervista, hato che i rapporti con l'ex tronista di "Uomini e Donne" sono buonissimi, al contrario di ciò che era circolato qualche mese fa.non si era risparmiato nel criticare Giulia lo scorso settembre, tutt'altro. E in effetti sembrava che tra loro ci fosse ancora qualche incomprensione. Ma ora il motociclista, sospeso per quattro anni a causa di doping, ha rilasciato un'intervista in cui ha ammesso che la De ...

