Uomini e Donne, Luisa Monti lotta contro il tumore: “Terapia devastante” (Di venerdì 14 gennaio 2022) La lotta contro il cancro per Luisa Anna Monti va avanti. L’ex dama di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di mollare e già questa estate, quando fece l’annuncio sulla scoperta di questa terribile malattia, aveva mostrato tanta forza. Al suo fianco c’è sempre Salvio Calabretta, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno del programma di Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lail cancro perAnnava avanti. L’ex dama dinon ha alcuna intenzione di mollare e già questa estate, quando fece l’annuncio sulla scoperta di questa terribile malattia, aveva mostrato tanta forza. Al suo fianco c’è sempre Salvio Calabretta, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno del programma di

Advertising

pietroraffa : La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - h_iradai : RT @hikxrj: comunque ieri la prof di arte mi ha detto che se gli uomini mi deludono devo darmi alle donne e io penso abbia ragione - Lisaonthesofa : RT @tinapica88: Io vorrei sapere cosa cazzo vi frega cosa fanno gli altri in camera da letto. Se scopano con uomini o donne. Finché c'è co… -