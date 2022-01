“Un giocatore solo, due soluzioni”: Juve, l’affare convince Allegri (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con l’infortunio di Federico Chiesa, la Juventus è ‘costretta’ a muoversi sul mercato per cercare di prendere un suo sostituto. Dopo la sconfitta, arrivata all’ultimo secondo, contro l’Inter in Supercoppa Italiana, la Juventus è attesa dalla gara di domani all’Allianz Stadium contro l’Udinese. ‘La Vecchia Signora’ ha l’obbligo di vincere per percare di non perdere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con l’infortunio di Federico Chiesa, lantus è ‘costretta’ a muoversi sul mercato per cercare di prendere un suo sostituto. Dopo la sconfitta, arrivata all’ultimo secondo, contro l’Inter in Supercoppa Italiana, lantus è attesa dalla gara di domani all’Allianz Stadium contro l’Udinese. ‘La Vecchia Signora’ ha l’obbligo di vincere per percare di non perdere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

F1N1no : @fRa_gAv Ma puoi citare tutte le fonti che vuoi (e beccantini lo lascerei perdere come fonte). rimane il fatto che… - Mythos1981 : @viasyba Bel Giocatore, appena ho sentito la notizia, in prestito e’ ottimo… mi chiedo solo perché il Chelsea dovre… - GianlucaGregor4 : @forumJuventus Penso che se una squadra che ha una montagna di debiti,che deve disperatamente rinnovare bond in sca… - JohSogos : @Elliottinvmgmt Merde ,ma un rinnovo ad un grande giocatore della rosa del @acmilan riuscite a farlo ? Chi non rin… - Rosario42407592 : @Torrenapoli1 Non sono assolutamente d'accordo, giocatore acerbo a creato delle vere e proprie voragini a centro do… -