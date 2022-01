Smettere di fumare allunga la vita anche dopo una diagnosi di cancro (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pazienti con cancro ai polmoni che smettono di fumare dopo la diagnosi hanno un miglioramento del 29% nella sopravvivenza globale rispetto ai pazienti che continuano a fumare. È quanto emerge da uno studio ideato e condotto da un team... Leggi su today (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pazienti conai polmoni che smettono dilahanno un miglioramento del 29% nella sopravvivenza globale rispetto ai pazienti che continuano a. È quanto emerge da uno studio ideato e condotto da un team...

Ultime Notizie dalla rete : Smettere fumare Occhio a porzioni e 'misure', decalogo per 2022 in salute E poi, parlare con il medico per scoprire cosa è possibile fare per smettere di fumare, ricordare se si è in trattamento cronico con dei farmaci (per diabete, ipertensione, colesterolo alto, malattie ...

L'impatto delle sigarette elettroniche sull'economia italiana Considerando che quasi un terzo del campione confessa che vorrebbe smettere di fumare ma, a conti fatti, non lo fa, viene da sé comprendere come si tratti di un fenomeno e un mercato dal futuro ...

MILANO - Smettere di fumare allunga la vita, anche dopo una diagnosi di cancro ai polmoni. Lo dimostra uno studio pubblicato sul Journal of Thoracic Oncology, in cui si precisa che i pazienti con canc ...

Tumore del polmone, con l'addio al fumo dopo la diagnosi migliora la sopravvivenza I pazienti con cancro ai polmoni che smettono di fumare dopo la diagnosi hanno un miglioramento del 29% nella sopravvivenza globale rispetto ai pazienti che continuano a fumare, secondo uno studio pub ...

