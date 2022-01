Serie A e Covid: il nuovo protocollo! (Di venerdì 14 gennaio 2022) In seguito alla riunione tenutasi tra il Governo, le Regioni e i vertici del Coni e della Lega di Serie A il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il nuovo protocollo viste le polemiche sorte nelle ultime settimane a causa dell’elevato numero di positività per diversi club di Serie A e non solo. Serie A – News Il protocollo non solo prevede il blocco dell’intero gruppo squadra nel caso il numero di positivi sia superiore ad una percentuale del 35%, ma ha l’obiettivo di stabilire regole ”sicure e condivise” per consentire il prosieguo dell’attività sportiva. Per quanto riguarda i casi di positività, quest’ultimi dovranno osservare le norme di isolamento previste dalla normativa. I contatti al alto rischio saranno sottoposti a test antigenici ogni giorno per almeno 5 giorni con obbligo di mascherina Ffp2, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) In seguito alla riunione tenutasi tra il Governo, le Regioni e i vertici del Coni e della Lega diA il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato ilprotocollo viste le polemiche sorte nelle ultime settimane a causa dell’elevato numero di positività per diversi club diA e non solo.A – News Il protocollo non solo prevede il blocco dell’intero gruppo squadra nel caso il numero di positivi sia superiore ad una percentuale del 35%, ma ha l’obiettivo di stabilire regole ”sicure e condivise” per consentire il prosieguo dell’attività sportiva. Per quanto riguarda i casi di positività, quest’ultimi dovranno osservare le norme di isolamento previste dalla normativa. I contatti al alto rischio saranno sottoposti a test antigenici ogni giorno per almeno 5 giorni con obbligo di mascherina Ffp2, ...

Advertising

Corriere : «Doc», Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv - fanpage : L’attore Gianmarco Saurino è stato il primo a interpretare un personaggio che muore a causa del Covid in una produz… - sportface2016 : Con il 35% di positivi stop a tutto il gruppo squadra. Tamponi per 5 giorni di fila, mascherina FFp2: ecco il proto… - CalcioNews24 : Altri due positivi nella #Salernitana ?? - errera_luca : Serie A, arriva il via libera del CTS sul nuovo protocollo anti-Covid: i dettagli -