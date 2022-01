Scuola: a queste condizioni, per 7 studenti su dieci meglio la Dad - E chiedono screening e mascherine FFP2 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se le condizioni sono queste, era meglio restare in Dad: ben 7 studenti su 10 si dicono in disaccordo con la decisione del Governo di tornare a Scuola in presenza. L'imperversare della variante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se lesono, erarestare in Dad: ben 7su 10 si dicono in disaccordo con la decisione del Governo di tornare ain presenza. L'imperversare della variante ...

Advertising

elio_vito : Nella politica, come nella vita, ci vuole flessibilità, non rigidità, capacità di adattare le decisioni al cambiare… - yanfry : RT @FranceskoNew: Rientro a scuola: se le condizioni sono queste, per 7 studenti su 10 meglio la Dad - VAbbondanti : @ArtemiosMilani No ma a me succedevano molto spesso queste cose quando lavoravo a scuola. E nemmeno con motivi seri come il Coronavirus! - alezzolol : abbiamo tutti queste sedie a scuola? - cigliaeflagelli : non ho mai notato quante persone ispaniche ci sono a napoli, come in queste settimane dove prendo sempre la circumv… -