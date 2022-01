Scherma, l’Italia inizia bene nei preliminari in Coppa del Mondo a Parigi, Poznan e Tbilisi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bella partenza per l’Italia nel “super weekend” di Coppa del Mondo che vede impegnate le Nazionali assolute di fioretto e sciabola, maschili che femminili, che si sfidano in giro per l’Europa, tra Parigi, Poznan e Tbilisi. Domani ci saranno 11 fiorettisti azzurri in Francia e altrettante fiorettiste italiane in Polonia. Sono 7 gli sciabolatrici in Georgia, dove qui, la fase decisiva della gara individuale, sarà domenica, mentre domani andranno in scena i turni preliminari maschili. Nella giornata di oggi a Parigi è iniziata la Coppa del Mondo di fioretto maschile. Gli undici gli azzurri del CT Stefano Cerioni che hanno avuto accesso al tabellone principale sono: Alessio Foconi, Daniele Garozzo e ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bella partenza pernel “super weekend” didelche vede impegnate le Nazionali assolute di fioretto e sciabola, maschili che femminili, che si sfidano in giro per l’Europa, tra. Domani ci saranno 11 fiorettisti azzurri in Francia e altrettante fiorettiste italiane in Polonia. Sono 7 gli sciabolatrici in Georgia, dove qui, la fase decisiva della gara individuale, sarà domenica, mentre domani andranno in scena i turnimaschili. Nella giornata di oggi ata ladeldi fioretto maschile. Gli undici gli azzurri del CT Stefano Cerioni che hanno avuto accesso al tabellone principale sono: Alessio Foconi, Daniele Garozzo e ...

