Roberto Scarpinato va in pensione: procuratore dell'antimafia che collaborò con Falcone e Borsellino (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una carriera durata 42 anni quella di Roberto Scarpinato, dedicata interamente al campo dell'antimafia. Nella sua vita ha collaborato anche con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, occupandosi inoltre, tra le varie indagini giudiziarie, del processo per associazione mafiosa a carico di Giulio Andreotti e dell'omicidio del presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Scarpinato, una vita per l'antimafia Roberto Scarpinato è uno dei principali magistrati antimafia della storia italiana. Va in pensione a 70 anni, dopo essere entrato in magistratura per la prima volta nel 1980. La sua carriera si svolta sempre nel capoluogo siciliano, dove ha lavorato nella procura della Repubblica nel 1991 entrando a far parte del pool

