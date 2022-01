(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il Movimento Cinque Stelle ha riunito i gruppi e ha dimostrato grande compattezza sul percorso tracciato dal presidente, affiancato dai capigruppo, per il voto sul. Siamo il gruppo più numeroso in Parlamento e faremo sentire il nostro peso. Ora pensiamo alle emergenze degli italiani: servono subitoper”. Lo dichiara Davide, capogruppo del M5S alla Camera.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Crippa, 'compatti su linea Conte, ora ristori per famiglie e imprese'... - maurizio_crippa : @ardigiorgio I 5s di Milano vengono a Roma per il Quirinale - maurizio_crippa : @cicciovalenti Gli chiederanno cazzate sul Quirinale e omicron. Che ti aspetti? -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Crippa

Chi gestisce i voti per ilè Luigi Di Maio , come conferma al Riformista una voce ... Conte, altro schiaffo alla Camera: rieletto capogruppo, fedelissimo di Grillo e Di Maio Di Battista ...... Gandolfini al, parte la candidatura del popolo della famiglia Un'evoluzione in un certo ... C'è chi, come il capogruppo alla Camera Davide, continua a invocare il Mattarella bis 'perché ...Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il Movimento Cinque Stelle ha riunito i gruppi e ha dimostrato grande compattezza sul percorso tracciato dal presidente ...Ma il M5S resta spaccato di Giovanna Vitale. (ansa). All'assemblea con i parlamentari il leader del Movimento apre ai capigruppo ed esclude il voto anticipato per placare i ribelli: in ballo c’è la te ...