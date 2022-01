Omicron, Lo studio preliminare: “Anche nei bambini under 5 infezioni meno gravi rispetto a Delta” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se Omicron, la variante di Sars Cov 2 rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, è più trasmissibile ma meno patogena per sua natura o perché la vaccinazione oppone uno scudo protettivo rispetto alla malattia grave e alla morte, è ancora argomento di studio per gli scienziati impegnati nella lotta alla pandemia di Covid 19. Ma un primo indizio che sia la mutazione sia meno aggressiva di Delta per sua natura arriva da Uno studio condotto dalla Case Western Reserve University School of Medicine di Cleveland (Usa) e reso disponibile sulla piattaforma medRxiv (che accoglie gli articoli in attesa di revisione da parte della comunità scientifica) lo scorso 2 gennaio. Seconda questa ricerca nei bambini al di sotto di 5 anni, unica fascia di età per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se, la variante di Sars Cov 2 rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, è più trasmissibile mapatogena per sua natura o perché la vaccinazione oppone uno scudo protettivoalla malattia grave e alla morte, è ancora argomento diper gli scienziati impegnati nella lotta alla pandemia di Covid 19. Ma un primo indizio che sia la mutazione siaaggressiva diper sua natura arriva da Unocondotto dalla Case Western Reserve University School of Medicine di Cleveland (Usa) e reso disponibile sulla piattaforma medRxiv (che accoglie gli articoli in attesa di revisione da parte della comunità scientifica) lo scorso 2 gennaio. Seconda questa ricerca neial di sotto di 5 anni, unica fascia di età per ...

