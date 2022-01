Obbligo vaccinale: dal 1° febbraio anche per il personale degli ITS. Green pass base per allievi ed esterni. NOTA (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con la NOTA numero 935 del 14/01, il ministero dell'Istruzione ricorda che l'Obbligo vaccinale è stato esteso, per effetto del decreto legge 7 gennaio 2022, anche al personale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). L'Obbligo decorre dal 1° febbraio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con lanumero 935 del 14/01, il ministero dell'Istruzione ricorda che l'è stato esteso, per effetto del decreto legge 7 gennaio 2022,alIstituti Tecnici Superiori (ITS). L'decorre dal 1°2022. L'articolo .

Advertising

Adnkronos : #Vaccinoobbligatorio over 50, #Crisanti: 'Ipocrisia, non serve a niente'. - EasyInve : Se non avessimo i dati degli occupati avremmo risolto il problema della disoccupazione. O senza i dati della campag… - petergomezblog : Covid, Oms: “L’obbligo vaccinale deve essere chiaro, esplicito e limitato nel tempo. Serve una comunicazione approp… - Gio_Merenda : @matteosalvinimi Anche il mio fisico è proprietà privata, quindi? Che cazzo volete fare l'obbligo vaccinale?? Tran… - LNN999 : RT @flayawa: La Spagna e il Sudafrica declassano il Covid a influenza,l’Inghilterra toglie le restrizioni, negli USA la Corte Suprema revoc… -